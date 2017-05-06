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    Все религиозные общины Киева 9 мая помолятся за мир в Украине

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (35)

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    В честь годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая планируется открытие фотодокументальной выставки, посвященной вкладу украинского народа в борьбу с нацизмом "УПА: ответ непокоренного народа".
    Киево-Печерская лавра. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 мая, с участием представителей религиозных общин Киева состоится поминальное богослужение "Героям слава! Память живет" и молебен за мир в Украине",  сообщила пресс-служба Кабмина.

    Николай Коханивский (в центре). Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сообщается, что празднование Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне было рассмотрено на заседании Организационного комитета.

    "Кроме уже традиционных торжественных мероприятий с участием первых лиц государства, 8 мая планируется открытие фотодокументальной выставки, посвященной вкладу украинского народа в борьбу с нацизмом "УПА: ответ непокоренного народа", а 9 мая с участием представителей религиозных общин Киева состоится поминальное богослужение "Героям слава! Память живет" и молебен за мир в Украине", — говорится в сообщении.

    Символами нынешних мероприятий будут уже устоявшиеся — "Мак памяти" и лозунг "Помним. Побеждаем".

    По поводу безопасности проведения мероприятий представители Нацполиции и СБУ заверили правительство, что все необходимые меры принимаются, чтобы предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию в стране.

    Как сообщалось ранее, акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

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