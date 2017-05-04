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    В мире

    Трамп разрешил религиозным организациям заниматься политикой

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    Трамп подписал указ о религиозных свободах, заверив, что "указ защитит свободу религии и слова в США". По его словам, "он не позволит налоговому ведомству преследовать религиозные организации за политические выступления".
    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о религиозных свободах, который предусматривает разрешение религиозным организациям поддерживать политических кандидатов и заниматься иными видами деятельности, так или иначе связанными с политикой.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    Его противники в данной связи называют документ "противоречивым".

    Между тем, Трамп, выступая на церемонии в Белом доме, подчеркнул, что "данный указ защитит свободу религии и слова в США". По его словам, "он не позволит налоговому ведомству преследовать религиозные организации за политические выступления".

    "При моей администрации свобода слова больше не будет останавливаться на ступенях соборов, синагог и других религиозных зданий. Правительство больше никогда не будет преследовать религиозные структуры за выражение их взглядов", — сказал Трамп.

    Между тем одна из крупнейших в США правозащитных организаций — Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) пообещала в четверг обжаловать в суде новый исполнительных указ Трампа о религиозных свободах.

    Ранее американский писатель Стивен Кинг заявил, что Трамп является "хрестоматийным примером расстройства личности по нарциссическому типу".

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