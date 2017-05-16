ООН: в Донбассе 1,3 млн человек - на грани гуманитарного кризиса

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе 1,3 миллиона человек находится на грани широкомасштабного гуманитарного кризиса из-за перебоев с поставками воды, электроэнергии и газа, сообщается в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

По данным организации, в результате обстрелов люди, живущие по обе стороны от линии разграничения на Донбассе, более чем на 24 часа остаются без света и воды.

Отмечается, что больше всего от перебоев с электроэнергией и водоснабжением страдает население Авдеевки, Мариуполя, Попасной и Золотого (на подконтрольной территории), Донецка, Докучаевска, Стаханова, Спартака, Верхнеторецкого и Ясиноватой (на неподконтрольной территории).

"Риск смерти и травм от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжает оставаться высокими, случаи фиксируются почти ежедневно. По данным УКГВ, в марте-апреле, мины и взрывоопасные предметы привели к 70 жертвам среди гражданского населения (22 погибших и 48 раненых), что означает рост на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (36 жертв, четыре убитых и 32 раненых)", — отмечают в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.