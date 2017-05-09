наверх
09.05.201705:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Через десять лет в День памяти станет более весомым, чем День Победы – Мысив

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (83)

    (обновлено: )3012
    Заместитель директора социологической группы "Рейтинг", историк, кандидат наук Любомир Мысив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в отношении Второй мировой войны Украина должна придерживаться концепции памяти о трагедии.
    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РАИ Новости Украина. День памяти и примирения отмечается в Украине 8 мая. Этот день посвящен жертвам Второй мировой войны 1939-1945 годов. Именно 8 мая в Украине чтят жертв Второй мировой войны.

    Когда этот праздник окончательно приживется в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг", историк, кандидат наук Любомир Мысив.

    "С десятилетиями, естественно, 8 мая будет более весомым в Украине. Постольку люди, которые непосредственно участвовали в этой войне, то есть ветераны, со временем отходят в вечность. Потому мы должны о них больше помнить. И все-таки, если мы уже взяли курс на европейскую интеграцию, то 8 мая – это день памяти по всем погибшим. То есть концепция памяти по трагедии, а не концепция возвеличения оружия. Потому я считаю, что это боле правильно и со временем у нас приживется", — заявил историк.

    Читайте также: Украина, День Победы как в последний раз…

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"