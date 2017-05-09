Через десять лет в День памяти станет более весомым, чем День Победы – Мысив

КИЕВ, 9 мая — РАИ Новости Украина. День памяти и примирения отмечается в Украине 8 мая. Этот день посвящен жертвам Второй мировой войны 1939-1945 годов. Именно 8 мая в Украине чтят жертв Второй мировой войны.

Когда этот праздник окончательно приживется в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг", историк, кандидат наук Любомир Мысив.

"С десятилетиями, естественно, 8 мая будет более весомым в Украине. Постольку люди, которые непосредственно участвовали в этой войне, то есть ветераны, со временем отходят в вечность. Потому мы должны о них больше помнить. И все-таки, если мы уже взяли курс на европейскую интеграцию, то 8 мая – это день памяти по всем погибшим. То есть концепция памяти по трагедии, а не концепция возвеличения оружия. Потому я считаю, что это боле правильно и со временем у нас приживется", — заявил историк.

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