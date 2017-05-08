В мире отмечается день Красного Креста

РИА Новости Украина

В понедельник, 8 мая, отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. В этот день родился основатель Международного Комитета Красного Креста (МККК), швейцарский гуманист и общественный деятель, лауреат первой Нобелевской премии мира Анри Дюнан.

Ниже приводится справочная информация.

В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны, одного из самых кровопролитных сражений XIX века. За один только день на его глазах погибло 6 000 и было ранено около 25 000 солдат. Общие потери убитыми и ранеными составили с обеих сторон около 40 тысяч человек.

Больше всего Дюнана поразило, что никто не оказывал помощь раненым. Он обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь несчастным.

Свои впечатления о пережитом Дюнан изложил в книге "Воспоминания о битве при Сольферино", экземпляры которой он разослал руководителям европейских государств, политическим деятелям, военачальникам, своим друзьям.

Успех оказался мгновенным и превзошел все ожидания. Автор выступал за создание в европейских странах действующих на добровольных началах обществ по оказанию помощи раненым, за необходимость принять международное соглашение, которое гарантировало бы этим добровольцам признание.

В феврале 1863 года из пяти активистов — жителей Женевы (Швейцария), среди которых был и Анри Дюнан, была сформирована специальная комиссия, позже переименованная в Международный комитет помощи раненым (впоследствии преобразованный в Международный Комитет Красного Креста, МККК).

В октябре 1863 года в Женеве состоялась Международная конференция, на которой представители 14 стран и четырех благотворительных организаций поддержали идею Анри Дюнана – создать в каждой стране добровольные комитеты для оказания помощи раненым.

При поддержке и по инициативе правительства Швейцарии в Женеве в 1864 году состоялась дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли первую Женевскую конвенцию, положившую начало современному международному гуманитарному праву. Этот договор обязывал армии обеспечить заботу о раненых солдатах, вне зависимости от того, к какой стороне они принадлежали, и ввести единую эмблему медицинской службы.

Также был учрежден особый международный отличительный знак санитарных формирований армий, обеспечивающий правовую защиту на полях сражений, – красный крест на белом фоне.

Читайте также: Эра циничного немилосердия. Минздрав ставит крест на Красном Кресте

Во время русско-турецкой войны (1876-1878) Османская империя объявила, что собирается использовать на своих санитарных обозах изображение красного полумесяца.

В 1929 году на дипломатической конференции было дано согласие использовать эмблему красного полумесяца Турции и Египту.

В настоящее время многие страны используют красный крест или красный полумесяц. Эмблема красного креста и красного полумесяца используется как защитный и как отличительный знаки национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 2005 году Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную эмблему — красный кристалл (красный квадрат на белом фоне), дающую возможность для стран, не желающих принимать эмблему красного креста или эмблему красного полумесяца, присоединиться к движению и стать его полноправными членами.

Первоначально роль МККК заключалась в координации гуманитарной деятельности. Однако постепенно организация стала все больше заниматься оперативной работой на местах. Это было связано с возникновением очевидной необходимости в посреднической деятельности между воюющими сторонами. Наряду с этим, были созданы национальные общества (первое из них появилось в германском государстве Вюртемберг в ноябре 1863 года), а также принята Женевская конвенция, регламентирующая ведение военных действий на море.

В 1919 году была основана Лига обществ Красного Креста (с 1991 года – Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) в качестве координационного органа движения.

В 1929 году МККК убедил правительства принять новую Женевскую конвенцию для предоставления более эффективной защиты военнопленным.

Во время Второй мировой войны (1939-1945) МККК значительно расширил свою деятельность – организация старалась предоставить защиту и помощь всем жертвам, вне зависимости от их принадлежности к той или иной стороне.

В 1949 году, по инициативе МККК, государства дали свое согласие на пересмотр трех существовавших на тот момент Женевских конвенций (касавшихся оказания помощи раненым и больным на поле боя, жертвам боевых действий на море и военнопленным), а также принятие четвертой Женевской конвенции – о защите гражданского населения, оказавшегося во власти неприятельской стороны.

Конвенции регламентируют мандат МККК в ситуациях вооруженного конфликта.

Современный Международный Комитет Красного Креста позиционирует себя нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь.

Штаб-квартира МККК находится в Женеве (Швейцария). В настоящее время МККК насчитывает примерно 16 тысяч сотрудников и работает более чем в 80 странах мира. Он финансируется в основном за счет добровольных пожертвований правительств и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Органами управления МККК являются ассамблея, совет ассамблеи (вспомогательный орган, которому ассамблея делегирует ряд своих полномочий) и директорат (исполнительный орган).

Ассамблею и ее совета возглавляет президент МККК Петер Маурер.

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов". А в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана.

В 1992 году СОКК и КП СССР был ликвидирован, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК). В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится 65 тысяч человек, которых организация привлекает для осуществления различных социально-гуманитарных проектов. Председатель РКК – Раиса Лукутцова.

Международный Комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 190 национальных обществ вместе составляют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое осуществляет свою деятельность практически во всех странах мира и насчитывает 80 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтеров).

Основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.

Общество Красного Креста Украины — это самая большая в стране благотворительная общественная организация. Она насчитывает почти 4 млн человек, объединенных в 48 тыс. 673 первичных, 630 районных, городских и городских районных, а также 24 областных организаций, а также Киевская городская организация.

Читайте также: Отказ Украины финансировать Красный Крест — это сотни тысяч смертей — эксперт

Напомним, 13 июля 1920 года Совет Народных Комиссаров УССР принял постановление о создании украинского Общества Красного Креста. У истоков организации стояли украинские медики и ученые.

До 1925 года оно сохраняло свою самостоятельность, однако в середине 20-х гг. украинский центр был объединен с обществами Красного Креста и Красного Полумесяца союзных республик Советского Союза. В этом статусе общество существовало до распада СССР.

В 1993 году впервые в истории Общество Красного Креста Украины приняли в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как и почти 100 лет назад, волонтеры и сотрудники общества заявляют, что основная цель их деятельности — спасение человеческих жизней независимо от расы, религиозных и политических взглядов.