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    Общество

    Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

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    О восстановлении электроснабжения сообщается в микроблоге Министерства по оккупированным территориям в сети Twitter. Донецкая фильтровальная станция была обесточена во вторник.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    КП "Вода Донбасса"

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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    "Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", — говорится в субботу в микроблоге Министерства по оккупированным территориям в сети микроблогов Twitter.

    Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов по обе линии разграничения в Донбассе, вновь обесточена.

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