КП "Вода Донбасса"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено", — говорится в субботу в микроблоге Министерства по оккупированным территориям в сети микроблогов Twitter.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой ряд населенных пунктов по обе линии разграничения в Донбассе, вновь обесточена.