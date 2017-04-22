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    Донецкая фильтровальная станция вновь остановила работу

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (143)

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    Представитель коммунального предприятия "Вода Донбасса" заявил, что в окрестностях станции предположительно вечером в пятницу были повреждены линии электропередачи.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция обесточена и остановила работу из-за обстрелов, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя коммунального предприятия "Вода Донбасса".

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    "Сегодня в 9.40 ДФС вновь остановила работу. Известно, что в окрестностях станции повреждены линии электропередачи", — рассказал представитель предприятия.

    Также он добавил, что линии электропередачи были повреждены обстрелами предположительно вечером в пятницу.

    О том, что подконтрольная Киеву Авдеевка и ДФС снова остались без электроснабжения, сообщил и директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.

    "Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ — на собственной генерации. Ждем разрешения СЦКК (Совместного центра по контролю и координации в Донбассе — ред.) на начало ремонтных работ", — написал Магомедов в субботу на своей странице в Facebook.

    Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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