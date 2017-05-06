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    Названы самые опасные города Украины

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (31)

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    Согласно данным рейтинга, составленного Институтом социально-экономических исследований, в пятерку безопасных областных центров страны вошли Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и Винница.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Согласно данным исследования, самыми опасными городами Украины признано Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Институтом социально-экономических исследований.

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    Так, согласно рейтингу, наиболее опасными областными центрами в Украине признано Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев, зато в пятерку безопасных областных центров страны вошли Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и Винница.

    Как рассказала эксперт по макроэкономической политике института Кристина Аврамченко, на позицию города в рейтинге влияли количество правонарушений и мнение горожан по уровню собственной безопасности.

    "Восприятие гражданами состояния безопасности в городе не всегда совпадают с объективными данными о количестве уголовных преступлений. Так, в городах с примерно одинаковым количеством уголовных правонарушений граждане оценивают безопасность по-разному. Например, в Ивано-Франковске, Виннице и Херсоне количество уголовных преступлений примерно одинакова: от 150 до 165 на 10 тыс. человек. Однако, горожане чувствуют себя по-разному. В Виннице и Ивано-Франковске безопаснее, а в Херсоне значительно менее безопасно", — сообщила эксперт.

    Отмечается также, что опрос выявил и интересные парадоксы. Например, в привлекательном для туристов Львове зарегистрировано более 200 уголовных правонарушений на 10 тыс. населения, однако безопасно чувствуют себя 66% горожан, в то время как в прифронтовом Мариуполе преступность одна из самых маленьких в стране (33 преступления на 10 тыс. населения), однако только 41% респондентов чувствует себя в безопасности.

    "Муниципальный опрос показал, что 73% жителей Хмельницкого чувствуют себя безопасно, идя домой вечером после наступления темноты. В то же время, в городе по сравнению с другими областными центрами, меньше всего уголовных преступлений — всего 2 на 10 тыс. человек. Зато наименее безопасным областным центром оказалось Запорожье, где зарегистрировано более 300 преступлений на 10 тыс. человек, а безопасно чувствуют себя только 44% горожан", — добавила Аврамченко.

    Ранее замглавы Нацполиции и начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано снижение зарегистрированных уголовных преступлений на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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