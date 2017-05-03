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    Украина впервые будет участвовать в танковом биатлоне НАТО

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    По данным Минобороны, украинские танкисты в период с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, который в этом году будет проводиться на одном из военных полигонов в Германии.
    Танки на полигоне Харьковской области
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Танкисты Украины впервые будут участвовать в танковом биатлоне армий стран НАТО, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины.

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    "Украинские танкисты в период с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, который в этом году будет проводиться на одном из военных полигонов в Германии", — говорится в сообщении.

    По данным оборонного ведомства, Украину будет представлять танковый взвод из 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск ВС Украины под командованием капитана Романа Багаева.

    "В состав украинской делегации войдут не только танкисты взвода капитана Романа Багаева, но и представители Харьковского бронетанкового завода, медики, экипаж ремонтно-эвакуационной машины и другие специалисты, которые будут обеспечивать участие украинского подразделения в соревнованиях, — всего 32 человека", — сообщили в Минобороны.

    Как отметили в пресс-службе, украинские танкисты будут "бороться за первенство" на танках типа Т-64БВ. По данным ведомства, украинская команда будет выступать в составе танкового взвода согласно правилам, принятым в НАТО, — на четырех основных танках и одном запасном.

    Напомним, в конце апреля в Черниговской области прошли тактические учения с боевой стрельбой танковой бригады Вооруженных сил Украины.

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