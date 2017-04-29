НАТО не будет вмешиваться в конфликт Штатов и Северной Кореи – Столтенберг

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Североатлантический альянс (НАТО) не будет вмешиваться в возможный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.

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"На прошлой неделе я провел четыре часа в Белом доме, и могу заверить, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", — сказал Столтенберг.

Одновременно он упрекнул руководство КНДР в дестабилизации ситуации во всем регионе.

Столтенберг заявил, что НАТО "осуждает" постоянные нарушения Северной Кореей резолюций Совета безопасности ООН, касающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США допускают возможность атаки КНДР против Южной Кореи и Японии.