Стець инициирует введение обязательного страхования журналистов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины намерено законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности, заявил министр информационной политики Юрий Стець.

В Украине сейчас не предусмотрено обязательное страхование журналистов.

"Вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины — Ред.), медийщиками и страховщиками", — цитирует Стеця в среду пресс-служба министерства.

Мининформполитики планирует законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности.

В последние годы в Украине были убиты такие известные журналисты, как Олесь Бузина и Павел Шеремет.

Ранее сообщалось, что французское движение "Национальный фронт" предлагает создать коллегию журналистов в стране, чтобы "наказывать за плохое поведение".