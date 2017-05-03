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    Общество

    Стець инициирует введение обязательного страхования журналистов

    (обновлено: )1410
    Мининформполитики планирует законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности.
    Министр информационной политики Юрий Стець
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины намерено законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности, заявил министр информационной политики Юрий Стець.

    Журналисты, камера, пресс-конференция
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Свобода прессы и цензура на мнение. Журналисты о своей работе в Украине

    В Украине сейчас не предусмотрено обязательное страхование журналистов.

    "Вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины — Ред.), медийщиками и страховщиками", — цитирует Стеця в среду пресс-служба министерства.

    Мининформполитики планирует законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности.

    В последние годы в Украине были убиты такие известные журналисты, как Олесь Бузина и Павел Шеремет.

    Ранее сообщалось, что французское движение "Национальный фронт" предлагает создать коллегию журналистов в стране, чтобы "наказывать за плохое поведение".

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