СБУ заподозрила в диверсии журналистов телеканала ZIK

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила, что задержала по подозрению в подготовке диверсии на военном объекте журналистов телеканала ZIK, которые вели съемку туристического объекта "Тоннель любви".

Ранее телеканал ZIK заявил, что СБУ в понедельник задержала его съемочную группу в Ровенской области. Телеканал утверждал, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".

"Противодиверсионное военное подразделение… задержало неизвестных и вызвало сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции. Сотрудникам спецслужбы задержанные представились как журналисты проекта "Дорогами войны" телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта "Тоннель любви". По результатам осмотра места происшествия в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам приготовления к диверсии… Продолжаются неотложные следственные действия", — сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).