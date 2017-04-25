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    Общество

    СБУ заподозрила в диверсии журналистов телеканала ZIK

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    СБУ задержала съемочную группу телеканала ZIK в Ровенской области. Пресс-служба телеканала утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила, что задержала по подозрению в подготовке диверсии на военном объекте журналистов телеканала ZIK, которые вели съемку туристического объекта "Тоннель любви".

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    Ранее телеканал ZIK заявил, что СБУ в понедельник задержала его съемочную группу в Ровенской области. Телеканал утверждал, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".

    "Противодиверсионное военное подразделение… задержало неизвестных и вызвало сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции. Сотрудникам спецслужбы задержанные представились как журналисты проекта "Дорогами войны" телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта "Тоннель любви". По результатам осмотра места происшествия в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам приготовления к диверсии… Продолжаются неотложные следственные действия", — сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

    Напомним, ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

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