СБУ задержала журналистов на "режимном объекте" в Ровенской области

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала съемочную группу телеканала ZIK в Ровенской области.

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"В Ровенской области недалеко пгт (поселка городского типа) Оржив задержали съемочную группу программы "Дорогами войны". Ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке с редакционным заданием", — сообщается в понедельник на странице канала в Facebook.

Телеканал утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".

Facebook телеканала ZIK Задержание съемочной группы телеканала ZIK в Ровенской области

Вместе с тем телеканал заявляет, что силовики угрожают съемочной группе арестом.