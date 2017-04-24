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    Общество

    СБУ задержала журналистов на "режимном объекте" в Ровенской области

    (обновлено: )4210
    Телеканал ZIK утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта". По данным СМИ, журналистам грозит арест.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала съемочную группу телеканала ZIK в Ровенской области.

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    "В Ровенской области недалеко пгт (поселка городского типа) Оржив задержали съемочную группу программы "Дорогами войны". Ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке с редакционным заданием", — сообщается в понедельник на странице канала в Facebook.

    Телеканал утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".

    Facebook телеканала ZIK
    Задержание съемочной группы телеканала ZIK в Ровенской области

    Вместе с тем телеканал заявляет, что силовики угрожают съемочной группе арестом.

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