наверх
25.03.201709:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Некляева - журналист

    (обновлено: )7210
    Белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев был задержан в ночь на субботу. По словам журналиста Алеся Липая, его сняли с поезда в Бресте.
    Белорусский общественно-политический деятель Владимир Некляев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Оппозиционный лидер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев задержан правоохранительными органами по возвращении в Белоруссию из поездки в Польшу, сообщил в субботу создатель и гендиректор частного агентства БелаПАН Алесь Липай.

    "В два часа ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии о ситуации в Белоруссии", — сообщил Липай в Facebook.

    В феврале-марте в разных городах Белоруссии прошли акции против декрета "о налоге с тунеядцев". По информации правозащитников, свыше 300 человек задерживались с начала марта из-за протестных акций, в том числе свыше 100 человек были наказаны административными арестами. Между тем оппозиция заявляла о планах провести в субботу новую акцию протеста, которая не разрешена минскими городскими властями.

    Смотрите также: "Азов", антимайдан, топоры и ружья: что изъяли у белорусских активистов

    В субботу белорусская оппозиция планирует провести в Минске уличную акцию. Городские власти предложили конкретное место для митинга, но оппозицию этот вариант не устроил.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максакова приехала и упала в обморок
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Теракт в центре Лондона
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ