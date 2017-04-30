Нацфронт создаст коллегию журналистов для "наказания за плохое поведение"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Французское движение "Национальный фронт" предлагает создать коллегию журналистов в стране, чтобы "наказывать за плохое поведение", заявил представитель движения в регионе Земли Луары Аймерик Мерло.

"Проблема состоит в том, что в журналистике существует код профессиональной этики, но в нем не говорится, за что можно наказывать", — цитирует агентство Франс Пресс выступление Мерло на телеканале LCI.

По словам Мерло, отсутствие четкого понятия "плохого поведения" в журналистской профессиональной этике лежит в основе идеи Нацфронта о создании коллегии журналистов во Франции.

"Мы именно поэтому хотим создать коллегию журналистов, почти как коллегию медиков (официальная организация врачей во Франции с обязательным вступлением в нее каждого врача — ред.), в него будут входить журналисты, будут проводиться выборы… В любом случае он позволит штрафовать за плохое поведение", — сказал он.

Мерло добавил, что несмотря на данное предложение "Национальный фронт" нельзя считать "угрозой журналистике".

Вместе с тем сообщается, что создание коллегии журналистов не фигурирует в числе 144 пунктов предвыборной программы Марин Ле Пен.

Напомним, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.