Союз журналистов России призвал Украину отказаться от "черных списков"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Ашот Джазоян считает, что все страны должны стремиться к созданию "светлых списков" и делать так, чтобы журналистика работала независимо от границ.

Его заявление прозвучало в пятницу в преддверии заседания исполнительного комитета Международной федерации журналистов на открытой конференции "Пропаганда и фальшивые новости в мире: вызовы, стоящие перед МФЖ".

Джазоян напомнил, что на протяжении трех лет существует совместный проект СЖР и Национального союза журналистов Украины, идет "диалог между журналистами двух стран". "За это время и с российской, и с украинской стороны в работе проекта принимали участие более 150 журналистов, и удивительно, что в последние полтора года к проекту присоединились молодые журналисты — около 50 молодых журналистов принимали участие в создании совместных проектов", — отметил секретарь союза.

Это, по его мнению, "еще раз доказывает, что в условиях пропаганды, лжи и фейков продолжается этот диалог, попытка приостановить все это отчуждение и преодолеть то противоречие, которое существует в медиапространстве между Россией и Украиной". Этот проект, добавил он, продолжается и дальше.

"Я обращаюсь к МФЖ, чтобы мы приняли по этому поводу свое обращение — это вопрос не по поводу того, что это меня касается, а по поводу того, что, мне кажется, "черные списки" в журналистике — это неправильный ход, мы должны идти к "светлым спискам" и к тому, чтобы журналистика работала независимо от границ и была свободна в своем перемещении, что является одной из основных заповедей закона о свободе слова", — заключил секретарь СЖР.

Ранее пресс-служба Независимого медиапрофсоюза Украины сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны сроком на три года секретарю СЖР Джазояну из-за его визитов в Крым. Подтверждением этой информации от СБУ РИА Новости пока не располагает.