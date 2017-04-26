Насиров будет требовать отмену любой меры пресечения

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что будет настаивать на отмене любой меры пресечения.

Об этом он заявил журналистам перед заседанием Соломенского районного суда Киева, на котором в среду будет рассматриваться вопрос о продлении ему еще на 60 суток меры пресечения.

"У меня и моих защитников только одна позиция — это безосновательное обвинение, это дело надуманное и притянутое за уши. Поэтому и задержание, и подозрение были осуществлены с нарушением всех процессуальных норм, точно также, как и мера пресечения", — отметил Насиров, передает УНИАН.

По его словам, нет никаких рисков относительно того, что он будет избегать сотрудничества со следствием, и поэтому он и его адвокаты будут настаивать на том, чтобы суд не избирал никакой меры пресечения.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.