Паспорта Насирова будут направлены на хранение в ГМС - САП

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Паспорт для выезда за границу и дипломатический паспорт отстраненного председателя ГФС Романа Насирова направят на хранение в Государственную миграционную службу Украины, говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

Отмечается, что по результатам рассмотрения Апелляционным судом Киева 19 апреля апелляционной жалобы защитника Насирова на постановление следственного судьи об аресте имущества, изъятого во время обыска по месту проживания подозреваемого в пгт Козин, отменено определение суда первой инстанции и частично удовлетворена апелляционная жалоба в части возвращения отдельных вещей, изъятых во время обыска.

"В части возвращения, среди других вещей, паспортов для выезда за границу и дипломатического паспорта информируем, что во исполнение постановления следственного судьи от 07.03.2017 о применении к Насирову меры пресечения, указанные паспорта будут направлены в Государственную миграционную службу Украины, где будут храниться", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, карточка для регистрации и голосования в системе информационного обслуживания народных депутатов Украины, удостоверение народного депутата, а также временное удостоверение народного депутата будут направлены в Верховную Раду Украины.

"Вместе с тем, все имущество, на которое может быть наложено взыскание с целью возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, оставлено под арестом", — отметили в САП.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.