В Украине во вторник потеплеет до +18 градусов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине будет малооблачно, осадки не ожидаются, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах днем 25-30 м/с. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла", — говорится в сообщении.

В столице последний вторник апреля будет солнечным. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 15° тепла.

Во Львове осадков не будет. Ветер с юго-запада, порывистый. Ночью заморозки 0..5°, днем 15..17°.

В Днепре без осадков, ветер юго-западный, днем с порывами 15-20 м/с, температура воздуха днем 13..15°.

В Одессе без осадков, ветер с юго-запада, 7-12 м/с, возможные порывы 15-20 м/с, днем 13..15°.

В Харькове во вторник также без осадков, ветер юго-западный, умеренный, днем 13..15°.

На минувшей неделе ряд регионов засыпало снегом.