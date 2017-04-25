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    Общество

    В Украине во вторник потеплеет до +18 градусов

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    По данным Укргидрометцентра, в Киеве во вторник будет солнечно, температура воздуха поднимется до 15 градусов, во Львове - до 17 градусов, в Днепре, Одессе и Харькове - также до 15 градусов тепла.
    Солнце
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине будет малооблачно, осадки не ожидаются, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

    Снег в Кропивницком
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    "Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах днем 25-30 м/с. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла", — говорится в сообщении.

    В столице последний вторник апреля будет солнечным. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 15° тепла.

    Во Львове осадков не будет. Ветер с юго-запада, порывистый. Ночью заморозки 0..5°, днем 15..17°.

    В Днепре без осадков, ветер юго-западный, днем с порывами 15-20 м/с, температура воздуха днем 13..15°.

    В Одессе без осадков, ветер с юго-запада, 7-12 м/с, возможные порывы 15-20 м/с, днем 13..15°.

    В Харькове во вторник также без осадков, ветер юго-западный, умеренный, днем 13..15°.

    На минувшей неделе ряд регионов засыпало снегом.

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