Снегопады в Молдавии были как живой апокалипсис — Нантой

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Погода удивляет не только жителей юга и востока Украины. В Молдавии тоже разгулялась стихия. Уже второй день подряд там идут небывалые снегопады, а Кишинев оказался в зоне настоящего стихийного бедствия.

Обвалились ветки и деревья, движение в столице полностью заблокировано, оборваны троллейбусные провода и линии электропередачи. Власть рекомендует людям по возможности оставаться дома. В связи с непогодой в Молдове введено чрезвычайное положение.

О последствиях непогоды в Молдавии рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог из Кишинева Оазу Нантой.

Насколько критична ситуация в стране?

— Снегопад практически прекратился, но последние 36 часов шел достаточно интенсивно. И в сочетании с зеленой листвой, которая давно уже появилась на деревьях, это привело к достаточно печальным последствиям. В одном только Кишиневе тысячи деревьев обрушились. Деревья упали на троллейбусные линии, на линии электропередач, на автомобили и общественный транспорт. Власти призвали людей не выходить на улицы, поскольку ситуация достаточно непривычная. Можно назвать её апокалиптической, поскольку около 650 населенных пунктов остались без электроэнергии, заблокирован ряд национальных трасс. Но это еще только прелюдия, потому что выпавший снег, насколько я могу предполагать, начнет бурно таять, что спровоцирует новый цикл проблем для жителей Молдовы.

Сколько еще продлится прогноз синоптиков?

— Дело в том, что обычно наши синоптики перегибают палку насчет прогнозов. Но в данном случае они, к сожалению, оказались правы. Шел интенсивный снег. Завтра наступит фаза интенсивного таяния. Поэтому разгребание последствий этого стихийного бедствия продлится еще несколько дней.

Рейсы в аэропортах еще не возобновлены?

— В два часа дня было объявлено, что рейсы не возобновлены. Но в то же время совершенно очевидно, что полоса будет расчищена и рейсы возобновятся. Более печальная ситуация,, что порваны провода, троллейбусные линии, пострадали частные автовладельцы.

Есть подсчеты относительно того, насколько сильно непогода навредила виноградникам?

— Аграрный сектор получил реальный стресс. Уже отцвели абрикосы и персики, и очевидно через несколько дней будут объявлены последствия этих снегопадов. Но проблема не только в том, что некоторые деревья могли замерзнуть. А виноградники скорее всего не пострадают. Проблема в том, что листва и выпавший мокрый снег привели к тому, что очень много деревьев просто раскололись. Люди инвестировали свои реальные деньги в новые сады и теперь будут очень тяжелые экономические последствия. Но для того, чтобы в масштабах всей страны посчитать последствия, конечно, потребуется время.

Ранее директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Голоса Столицы, что в проблемных регионах водители должны воздержаться от поездок еще два дня, поскольку неблагоприятные погодные условия прогнозируют до воскресенья.