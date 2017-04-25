Эксперт: День памяти еврейского народа - составляющая украинской истории

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 апреля, в Израиле отмечается Национальный день памяти и скорби — день, когда по всему миру чтят память евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

В этот день, который на иврите звучит как Йом ха-Шоа, по всему миру чтят память шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов и их приспешников во время Второй мировой войны, и вспоминают о героизме евреев, поднявших восстание в Варшавском гетто. Национальный День памяти отмечается ежегодно 27 числа еврейского месяца нисана, как правило это шестой день после окончания праздника Пасхи. День памяти Катастрофы и героизма еврейского народа начинается на закате и заканчивается на следующий день с появлением звезд.

О причастности Украины ко Дню памяти еврейского народа рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат исторических наук, руководитель Украинского центра изучения Холокоста Анатолий Подольский.

"Во-первых, это день государства Израиль. Для современных израильтян это составляющая национальной идентичности. Потому что память о своих близких — это одна из составляющих национальной идентичности для граждан Израиля еврейского происхождения. Для Украины — это также составляющая истории, потому что эти люди жили здесь. В Советском Союзе об этом речь не шла. За последние четверть века в современной суверенной Украине усилиями общественных институтов, историков-специалистов, преподавателей эта дата стала в календарь памятных дат", — отметил эксперт.

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