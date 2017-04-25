Киев вряд ли отключит от электричества Попаснянский водоканал - Тука

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Попаснянский водоканал, который снабжает неподконтрольную Киеву часть Луганской области, также должен быть отключен от электропитания в связи с решением Минэнерго о прекращении поставок электричества в самопровозглашенную ЛНР, однако власти на это, скорее всего, не пойдут из гуманитарных соображений, заявил замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Ранее в "Луганском энергетическом объединении" (ЛЭО) сообщили, что согласно решению Минэнерго поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию.

По словам Туки, долг ЛЭО на сегодняшний день составляет 5,2 миллиарда гривен, он был сформирован потребителями на подконтрольной и неконтролируемой территории Луганской области.

"Мы можем наблюдать, что в последнее время задолженность предприятий и потребителей на неконтролируемой территории постоянно растет, и после введения решением СНБО блокады неконтролируемых территорий после того, как руководство отдельных районов Луганской и Донецкой области "отжали" ряд украинских предприятий, любые переговоры касательно взаиморасчетов были прекращены. И, конечно же, никаких перспектив о возобновлении таких переговоров украинская сторона не видит до тех пор, пока не будут выполнены условия Киева", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Попаснянский водоканал также попадает под отключение электричества.

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"Исходя из решения, которое принято Министерством энергетики, Попаснянский водоканал также должен быть отключен как и остальные перетоки. Но дело в том, что Попаснянский канал 90% воды перекачивает на территорию неконтролируемую — это ряд населенных пунктов и часть самого Луганска. Исходя из определенных гуманитарных международных требований, мы не имеем права как государство перекрыть поставки питьевой воды для населения. Поэтому, скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы завтра утром не получить очень жесткие санкции, которые неминуемо ожидают наше государство в случае нарушения гуманитарных норм", — пояснил Тука.

Ранее в ЛНР сообщили, что восстановят электроснабжение за 4 часа, если его отключат.