В ЛНР сообщили, что восстановят электроснабжение за 4 часа, если его отключат

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. В случае отключения электроэнергии со стороны Киева проблема будет решена в течение 4 часов, заявил на аппаратном совещании Совмина ЛНР его председатель Сергей Козлов.

"При переключении с одной схемы на другую нам понадобятся как минимум три часа. То есть вот три часа у нас, возможно, будут перебои с электричеством… За четыре часа все вопросы будут решены, и все жители республики будут с электричеством", — заявил спикер.

Ранее гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай сообщил, что со вторника, 25 апреля, прекратятся поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории отдельных районов Луганской области.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.