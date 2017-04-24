Еще две мины и растяжка обнаружены на месте подрыва автомобиля ОБСЕ – ЛНР

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Еще две мины и растяжка обнаружены на месте подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения диверсантов.

"Во время осмотра дороги, по которой перемещалась машина ОБСЕ, саперами с использованием средств инженерной разведки, были обнаружены еще две мины ТМ-62, которые по счастливой случайности не детонировали 23 апреля", — заявил Марочко.

По данным ведомства, при разминировании одна из мин не детонировала и раскололась, а вторая оставила кратер, аналогичный тому, что образовался накануне.

Марочко утверждает, что во время отхода диверсанты также оставили после себя растяжку с использованием РГД-5 и вещественные доказательства своего присутствия на пункте наблюдения.

Напомним, Минобороны заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах. Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.