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    Общество

    В центре Одессы разгромили палатку "Оппозиционного блока"

    (обновлено: )24624
    По факту происшествия составлено и зарегистрировано заявление. Ответственность за нападение на палатку "Оппоблока" взяли активисты организации "Уличный фронт".
    Нападение на палатку Оппозиционного блока в Одессе
    Facebook "Вуличний фронт"

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В понедельник радикально настроенные граждане разгромили палатку партии "Оппозиционный блок" в центре Одессы, сообщает пресс-служба политсилы.

    Как отмечается, в понедельник активисты партии проводили акцию, в рамках которой собирали подписи под требованием к властям обеспечить выполнение социально-экономических и культурных прав и свобод граждан.

    Facebook "Вуличний фронт"
    Нападение на палатку "Оппозиционного блока" в Одессе

    "В обед к оппозиционерам подошли несколько неизвестных молодчиков, разрушили палатку и отобрали подписные листы и выпуски партийной газеты. Более того, радикалы украли сумку помощника депутата Одесского городского совета от "Оппозиционного блока" Богдана Гиганова, в которой находились деньги и документы", — говорится в сообщении партии.

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    На месте работала полиция, по факту нападения и пропажи сумки составлено и зарегистрировано заявление.

    Сайт "Оппозиционного блока"
    Нападение на палатку "Оппозиционного блока" в Одессе

    Ответственность за нападение на палатку "Оппоблока" взяли активисты организации "Уличный фронт". "Небольшая поучительная история о захватывающих приключениях палатки "Оппозиционного блока" в Одессе (с картинками). Одесса — это Украина!" — говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

    Ранее "Оппозиционный блок" обвинил МВД в слежке за нардепом Сергеем Левочкиным.

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