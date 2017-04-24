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    Общество

    В Донбассе эвакуировали тело погибшего наблюдателя ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (176)

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    Как сообщил в понедельник Дмитрий Струтинский, расследование инцидента с подрывом патруля наблюдателей в Луганской области в пределах компетенции миссии ОБСЕ.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Тело погибшего наблюдателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе передали на территорию, подконтрольную официальным властям, сообщил пресс-офицер киевской стороны Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) Дмитрий Струтинский.

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    "Согласно установленных правил и обращения представителей СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении режима тишины на направлении Первомайск-Молодежное-Попасная и предоставления коридора для эвакуации тела погибшего. Вчера около 22.00 тело было эвакуировано на территорию, подконтрольную Украине", — сказал Струтинский в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, расследование инцидента с подрывом патруля наблюдателей в Луганской области в пределах компетенции миссии ОБСЕ. Пока не известно, будут ли украинские правоохранители иметь доступ к следственным действиям.

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

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