В Донбассе эвакуировали тело погибшего наблюдателя ОБСЕ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Тело погибшего наблюдателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе передали на территорию, подконтрольную официальным властям, сообщил пресс-офицер киевской стороны Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) Дмитрий Струтинский.

"Согласно установленных правил и обращения представителей СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении режима тишины на направлении Первомайск-Молодежное-Попасная и предоставления коридора для эвакуации тела погибшего. Вчера около 22.00 тело было эвакуировано на территорию, подконтрольную Украине", — сказал Струтинский в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, расследование инцидента с подрывом патруля наблюдателей в Луганской области в пределах компетенции миссии ОБСЕ. Пока не известно, будут ли украинские правоохранители иметь доступ к следственным действиям.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.