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    Общество

    На Скрипку подали заявление в прокуратуру

    Тема:

    Языковая зачистка. Табу на русский (93)

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    Как написала директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в Facebook, если не возбудят уголовное дело, то отказ обжалуют в суде.
    Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. На украинского музыканта, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку подали заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти. Об этом сообщает директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в Facebook.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Скрипка банально пиарился и не следил за языком - Корнейчук

    "Наш Институт правовой политики и социальной защиты подаёет в прокуратуру заявление о совершенном правонарушении гражданином Скрипка— разжигание национальной вражды и ненависти! Если не возбудят уголовное дело, то обжалуем отказ в суде! Такие чисто расовые особи ответят сполна по Закону!" — написала она.

    Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что предложение украинского певца Олега Скрипки отправлять в гетто украинцев, которые не могут выучить украинский язык, дает повод говорить о дискриминации по языковому принципу в Украине.

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