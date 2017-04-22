На Скрипку подали заявление в прокуратуру

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. На украинского музыканта, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку подали заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти. Об этом сообщает директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в Facebook.

"Наш Институт правовой политики и социальной защиты подаёет в прокуратуру заявление о совершенном правонарушении гражданином Скрипка— разжигание национальной вражды и ненависти! Если не возбудят уголовное дело, то обжалуем отказ в суде! Такие чисто расовые особи ответят сполна по Закону!" — написала она.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что предложение украинского певца Олега Скрипки отправлять в гетто украинцев, которые не могут выучить украинский язык, дает повод говорить о дискриминации по языковому принципу в Украине.