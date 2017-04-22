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    Общество

    Медведчук высказался о предложении Скрипки согнать русскоязычных в гетто

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    Языковая зачистка. Табу на русский (92)

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    Медведчук отметил, что "в условиях тотального обнищания общества, гибели тысяч соотечественников в военном конфликте на Донбассе, мытарств миллионов беженцев у Скрипки не нашлось большей беды и заботы, чем русскоязычные школьники и их учителя".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что предложение украинского певца Олега Скрипки отправлять в гетто украинцев, которые не могут выучить украинский язык, дает повод говорить о дискриминации по языковому принципу в Украине.

    Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    В гетто, господа русскоязычные. Скандал вокруг Скрипки

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    "Своим высказыванием о гетто Олег Скрипка создал повод для того, чтобы об Украине говорили как о стране с процветающей лингвистической психопатией и дискриминацией по языковому принципу. По мнению политика, скандал вокруг Скрипки затмил более важное событие: 20 апреля Киевский городской совет обязал сферу обслуживания общаться с клиентами только на украинском языке", — сообщается на сайте "Украинского выбора".

    По мнению Медведчука, решение горсовета Киева нарушает положения конституции Украины о свободном развитии русского языка.

    "Киев по статусу является городом, в который ежегодно прибывают сотни тысяч людей из других государств, не знающих украинского. Тем самым представители киевского самоуправления продемонстрировали вызывающе низкий уровень правовой культуры, одновременно формируя негативный имидж Украины", — уверен Медведчук. 

    Комментируя попытки музыканта оправдаться, политик обратил внимание на проблемы русскоязычных украинцев. "Истину в отношении данных высказываний еще предстоит установить. Но призывал господин Скрипка к созданию гетто или нет, он уже неоднократно засвидетельствовал, что у подобных ему представителей, так сказать, "национальной интеллигенции" предметом наибольшего недовольства являются, прежде всего, русскоязычные украинцы, в том числе русскоязычные киевляне", — отметил Медведчук.

    Он считает, что "в условиях тотального обнищания общества, гибели тысяч соотечественников в военном конфликте на Донбассе, мытарств миллионов беженцев у Скрипки не нашлось большей беды и заботы, чем русскоязычные школьники и их учителя в киевских школах".

    Ранее украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

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