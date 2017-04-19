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    Разгул стихии в Украине. Без света остается полтысячи населенных пунктов

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (29)

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    Обесточенными остаются 505 населенных пунктов в пяти областях страны. Наибольшее число городков, поселков и сел без света в Днепропетровской области - 287.
    Снегопад в Запорожье
    Евгений Мосин/vk.com

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что обесточенными из-за непогоды остаются 505 населенных пунктов в пяти областях.

    За минувшие сутки в некоторых восточных областях сильно похолодало, выпал снег. По данным ГСЧС, по состоянию на утро среды обесточенными из-за непогоды оказались более 150 населенных пунктов в шести областях. Ухудшение погодных условий ожидается до 22 апреля.

    Снегопад в Запорожье
    zabor.zp.ua
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    "Вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра 15-20 метров на секунду), из-за обрывов линий электропередач и срабатывания систем защиты остаются обесточенными 505 населенных пунктов (восстановлено 69) в пяти областях", — приводит ГСЧС оперативные данные последствий от непогоды.

    В Днепропетровской области без света остаются 287 населенных пунктов (восстановлено 11), Харьковской – 127 (восстановлено 24), Полтавской – 53 (восстановлено 20), Запорожской – 24 (восстановлено 12) и Херсонской – 14 (восстановлено 2).

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    Также сообщается, что из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5 тысячи деревьев в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    На автодорогах регионального значения из-за непогоды не зафиксировано, ограничения движения транспортных средств на дорогах нет.

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