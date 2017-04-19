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    Общество

    В Одессе на четверг объявлено штормовое предупреждение

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (29)

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    Ожидается облачная погода, утром и днем сильные осадки, при этом порывы северо-восточного ветра достигнут 20 м/с. Температура ночью и днем составит 3-5 градусов тепла.
    Непогода в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Одессе объявили штормовое предупреждение на четверг, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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    ipnews.in.ua
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    Ожидается облачная погода, утром и днем сильные осадки, при этом порывы северо-восточного ветра достигнут 20 м/с. Температура ночью и днем составит 3-5 градусов тепла.

    Также ожидается мокрый снег, а местами и метель. Такая же погода сохранится и в пятницу, 21 апреля. Теплее станет с 26 апреля.

    Власти просят одесситов не выезжать из дому и не оставлять свои транспортные средства под деревьями. Также рекомендуется максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. 

    Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях. 

    Напомним, Семь человек погибли в среду на дорогах Украины из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения.

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