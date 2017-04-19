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    Общество

    Погода в Украине: на востоке страны ожидаются дожди с мокрым снегом

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    Как отмечается, в восточных областях буде холоднее - днем от +2 до +6, пройдут дожди, а в некоторых местах - дожди с мокрым снегом. На юге без осадков, температура до +11.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В среду на западе и востоке Украины прогнозируют осадки и облачность, сообщает Гидрометцентр.

    На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +11, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской обл. пройдут дожди. На севере без осадков и облачно, от +8 до +10. В восточных областях буде холоднее — днем от +2 до +6, пройдут дожди, а в некоторых местах — дожди с мокрым снегом. На юге без осадков, температура до +11.

    В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха днем от +8 до +10.

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