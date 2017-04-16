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    Общество

    В Севастополе на службе в Пасху Евангелие читали на украинском языке - СМИ

    (обновлено: )5711
    По словам очевидцев, в ночь на воскресенье на улицах города было немного правоохранителей. При этом ночью вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".
    Купол храма в Севастополе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Севастополе на пасхальной всенощной службе в Покровском соборе Евангелие читали на украинском, русском и греческом языках, сообщает Крым.Реалии.

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    По словам очевидцев, в ночь на воскресенье на улицах города было немного правоохранителей. При этом отмечается, что этой ночью вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

    Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата. 

    Ранее Папа Римский Франциск поздравил верующих с Пасхой, обратившись к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Он пожелал Украине и Сирии мира.

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