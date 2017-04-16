В Севастополе на службе в Пасху Евангелие читали на украинском языке - СМИ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Севастополе на пасхальной всенощной службе в Покровском соборе Евангелие читали на украинском, русском и греческом языках, сообщает Крым.Реалии.
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По словам очевидцев, в ночь на воскресенье на улицах города было немного правоохранителей. При этом отмечается, что этой ночью вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".
Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.
Ранее Папа Римский Франциск поздравил верующих с Пасхой, обратившись к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Он пожелал Украине и Сирии мира.