В Севастополе на службе в Пасху Евангелие читали на украинском языке - СМИ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Севастополе на пасхальной всенощной службе в Покровском соборе Евангелие читали на украинском, русском и греческом языках, сообщает Крым.Реалии.

Смотрите также: Благодатный огонь в Украине

По словам очевидцев, в ночь на воскресенье на улицах города было немного правоохранителей. При этом отмечается, что этой ночью вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

Ранее Папа Римский Франциск поздравил верующих с Пасхой, обратившись к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Он пожелал Украине и Сирии мира.