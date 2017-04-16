Полиция сообщила, как прошла пасхальная ночь в Украине

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, нарушений публичной безопасности и порядка не было допущено.

"Благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", — заявили в полиции.

Во всех регионах страны в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысячах культовых сооружений. Участие в мероприятиях приняли участие более 7,8 миллионов человек.

Самые массовые богослужения состоялись в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч), Тернопольской (650 тысяч) и Одесской (620 тысяч) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.