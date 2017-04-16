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    Общество

    В Пасхальную ночь Порошенко посетил сразу несколько храмов

    (обновлено: )5701
    Во всех киевских христианских святынях Петр Порошенко вместе с супругой Мариной поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви,
    УНИАН

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной в Пасхальную ночь посетили сразу несколько христианских храмов в Киеве, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Отмечается, что во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли крестным ходом вокруг храма. После этого они приняли участие в пасхальном богослужении, которое провел настоятель УПЦ КП.

    УНИАН
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу во Владимирском соборе

    Чета Порошенко также приняли участие в святой мессе пасхальной вигилии в Римо-католическом костеле Святого Александра и торжественной пасхальной святой литургии в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

    Кроме того, глава государства вместе с супругой посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где присоединились к пасхальному богослужению. В Трапезной церкви праздничную службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

    УНИАН
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу в Александровском костеле

    Во всех киевских христианских святынях Порошенко вместе с супругой поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.


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