Порошенко поздравил украинцев с Воскресением Христовым

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе со своей семьей посетил Пасхальное богослужение во Владимирском соборе Киева. Глава государства принес к собору корзинки с пасками.

Напомним, в храмах Украины уже начались богослужения, которые продлятся до самого утра Пасхального воскресенья.

"С Воскресением Христовым!", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Смотрите также: В Киеве празднуют Пасху

По словам президента, отмечая победу жизни над смертью, не забудем упомянуть всех героев, павших за Украину. "И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", — написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22.

Смотрите также: Как зажигали Благодатный огонь для Украины

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоялась около 23.00. Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Из Киева Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской православной церкви.