Благодатный огонь в Украине

Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве в субботу, 15 апреля.

Из Киева его развезли по всей территории Украины.

Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим. После чего его сразу повезли в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.

Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.

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