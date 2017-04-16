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    Благодатный огонь в Украине

    (обновлено: )19
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину
    УНИАН

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    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину

    Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве в субботу, 15 апреля.

    Из Киева его развезли по всей территории Украины.

    Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим. После чего его сразу повезли в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.

    Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.

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