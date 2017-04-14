Полиция Харькова прокомментировала скандальный инцидент с бездомным

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции Харькова прокомментировали инцидент с бездомным на улице города.

Как заявили в управлении патрульной полиции, правоохранители не издевались над мужчиной без определенного места жительства, а приводили в чувство.

По данным пресс-службы, патрульный экипаж прибыл на улицу Сумскую, так как поступил вызов о неизвестном мужчине, который лежал на земле.

"У мужчины были признаки сильного алкогольного опьянения, он был без сознания. Наши сотрудники привели его в чувство, подняли с земли и протерли лицо нашатырем. Затем патрульные поинтересовались, как мужчина себя чувствует, что с ним произошло и не нужна ли ему помощь. Однако тот наотрез отказался от вызова медиков и другой помощи. Полицейские вручили ему памятку о его правах и провели профилактическую беседу. Вручение памятки было зафиксировано на камеру", — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором запечатлены патрульные полицейские в Харькове, издевающиеся над бездомным.