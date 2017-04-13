Власти Донецка закрыли для посещения два кладбища

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости Украина. Власти Донецка запретили в поминальные дни посещать два городских кладбища, которые расположены в непосредственной близости от зоны боевых действий.

По данным местной администрации, закрытыми для посещения остаются кладбища в прифронтовых Киевском и Куйбышевском районах из-за возможного наличия неразорвавшихся снарядов и мин на их территориях, а также непрекращающихся артиллерийских обстрелов в этих районах.

"Во время поминальных дней жителям и гостям Донецка в целях личной безопасности запрещено посещать кладбища, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, а именно: кладбище "Ново-Игнатьевское" ("Иверское"), находящееся по адресу: Киевский район, ул. Стратонавтов; кладбище поселка "15-застанционный", находящееся по адресу: Куйбышевский район, ул. Стратонавтов", – говорится в сообщении на сайте администрации Донецка.

Накануне участники трехсторонней контактной группы по итогам заседания в Минске высказались за приверженность "пасхальному перемирию", которое вступило в свою силу еще с полуночи 1 апреля, при этом в первую же ночь с наступлением режима тишины в Донбассе произошли очередные обстрелы. По итогам очередных переговоров режим прекращения огня вступил в силу с 10:00 13 апреля.

В то же время, несмотря на все договоренности о прекращении огня, в окрестностях города по-прежнему периодически слышны разрывы и залпы тяжелой артиллерии, сообщает корреспондент РИА Новости Украина из Донецка. Перестрелки с применением запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии традиционно происходят на окраинах Петровского и Кировского района, в районе бывшего аэропорта, а также на участке территории между Авдеевкой и Ясиноватой.

Информация о пострадавших среди мирного населения в результате последних обстрелов пока не поступает, однако, по предварительным данным, в прифронтовых районах Донбасса зафиксированы попадания мин и снарядов в частные жилые дома.