В Украину идут заморозки

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках и порывах ветра в ночь на четверг, 13 апреля.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", — сказано в сообщении пресс-служба ГСЧС.

Смотрите также: Когда погода сошла с ума. Подборка редких катаклизмов

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в среду на большей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Дожди прогнозируются в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в Донбассе.

Прогноз погоды на 12 апреля:

meteo.gov.ua Прогноз погоды в Украине на 12 апреля

Прогноз погоды на 13 апреля: