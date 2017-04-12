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    Общество

    В Украину идут заморозки

    (обновлено: )60820
    На юге и востоке страны 13 апреля ожидаются заморозки и порывы ветра, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
    Весна. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках и порывах ветра в ночь на четверг, 13 апреля.

    "По данным Укргидрометцентра, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", — сказано в сообщении пресс-служба ГСЧС.

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    В то же время, по данным Укргидрометцентра, в среду на большей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Дожди прогнозируются в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в Донбассе.

    Прогноз погоды на 12 апреля:

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды в Украине на 12 апреля

    Прогноз погоды на 13 апреля:

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды в Украине на 13 апреля

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