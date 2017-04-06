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    Общество

    Процесс принятия в ЕКА пока не инициирован для Украины

    (обновлено: )38011
    Как сообщил генеральный директор Европейского космического агентства, есть несколько стран, которые запросили членство в Европейском космическом агентстве, но стать членом - это довольно сложный вопрос.
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    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Процесс принятия в Европейское космическое агентство (ЕКА) сложен, для украинской стороны он пока не начался, заявил РИА Новости генеральный директор ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер.

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    "У нас есть несколько стран, которые запросили членство в Европейском космическом агентстве. Стать членом — это довольно сложный вопрос", — заявил Вернер, отметив, что процесс вступления в организацию Украины еще не запущен.

    "Я думаю, для нас, людей, живущих на земле, сотрудничество по всему миру необходимо. Но что касается Украины, я не могу дать вам ответ на данный момент", — добавил он.

    Ранее и.о. председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Радченко заявил РИА Новости, что агентство ведет переговоры о вступлении в ЕКА, а также обсуждает ряд совместных проектов с NASA.

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