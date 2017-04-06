Процесс принятия в ЕКА пока не инициирован для Украины

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Процесс принятия в Европейское космическое агентство (ЕКА) сложен, для украинской стороны он пока не начался, заявил РИА Новости генеральный директор ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер.

"У нас есть несколько стран, которые запросили членство в Европейском космическом агентстве. Стать членом — это довольно сложный вопрос", — заявил Вернер, отметив, что процесс вступления в организацию Украины еще не запущен.

"Я думаю, для нас, людей, живущих на земле, сотрудничество по всему миру необходимо. Но что касается Украины, я не могу дать вам ответ на данный момент", — добавил он.

Ранее и.о. председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Радченко заявил РИА Новости, что агентство ведет переговоры о вступлении в ЕКА, а также обсуждает ряд совместных проектов с NASA.