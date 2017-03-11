ГКАУ: в Украине недофинансирование космической программы - 800 млн грн

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Замглавы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Михеев заявил, что недофинансирование космической программы Украины составляет порядка 800 миллионов гривен (около 30 миллионов долларов), передает УНИАН.

"Недофинансирование по национальной космической программе составляет порядка 800 миллионов гривен. Бюджетный запрос Космического агентства на 2017 год составлял 225 миллионов гривен для выполнения проектов по программе и 200 миллионов для оплаты пусковых услуг, чтобы вывести украинские спутники на орбиту. Но на этот год выделили на программу только 29 миллионов, соответственно, говорить о выполнении каких-либо показателей не приходится", — сказал он.

По его словам, "естественно, ни один проект из программы с таким финансированием не будет завершен в этом году.

Замглавы ГКАУ отметил, что миллиарды идут на погашение кредитов, часть денег выделяется на содержание аппарата и бюджетных организаций, которые входят в состав агентства.

"Что касается космической программы и тех проектов, которые реализуются, то на них остаются суммы, которые исчисляются лишь десятками миллионов. Национальная космическая программа на 2013-2017 годы систематически недофинансировалась, профинансировано порядка 30%, что не позволяет ни одну из задач программы выполнить", — констатировал Михеев.

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Он отметил, что с учетом реально предусмотренного программой финансирования в 2016 году в размере около 224 миллионов долларов агентство пересмотрело задачи и сконцентрировалось на проектах, которые можно завершить.

"В том числе предусматривали восстановление ЦУП и станций управления (взамен утраченных в Крыму), завершить подготовку к запуску спутников "Сич 2-1" и "Микросат". Также выполнить большую часть работ по созданию спутника с высокой разрешающей способностью "Сич-2М". Но деньги были выделены только в ноябре", — констатировал Михеев.

"Почему это произошло? Сначала поменялось правительство, потом произошли изменения в руководстве космического агентства. Все документы, которые уже были частично согласованы, пришлось повторно согласовывать, а эта процедура достаточно длительная и бюрократическая. В начале 2016 года мы достигли соглашения с частью предприятий – участников программы, и они выполняли запланированные работы за счет своих средств, разумеется, у кого такая возможность была. Только благодаря этому работы по программе были выполнены ориентировочно на 75%", — заключил он.

Ранее сообщалось, что первый национальный спутник связи "Лыбидь" был собран, прошел все испытания и находится в режиме хранения, его запуск запланирован на 2017 год.