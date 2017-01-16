Ракета "Тополь-М" запущена с космодрома Плесецк

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Ракета "Тополь-М" была запущена 16 января с космодрома Плесецк, ее боевая часть поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Шестнадцатого января 2017 года совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования. Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель пуска — подтверждение стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.

Ранее пресс-служба Ракетных войск стратегического назначения РФ сообщала, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты проведен с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.