СБУ раскрыла миллионные хищения в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины и Бориспольская прокуратура разоблачили хищение почти 30 миллионов гривен менеджментом государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь", сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Сообщается, что чиновники аэропорта заключили с коммерческой структурой контракт стоимостью более девяноста миллионов гривен на строительство насосно-фильтрационной станции горюче-смазочных материалов. Станция относится к объектам критической инфраструктуры, а ее строительство утверждено планом развития аэропорта "Борисполь".

Правоохранители установили, что менеджмент госпредприятия в конце 2015 года перечислил бизнесменам более двадцати восьми миллионов гривен авансового платежа. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что строительство объекта до сих пор не начато. Государственные средства через ряд фиктивных фирм выведены организаторами сделки в "тень".

Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники нашли печати фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "Клиент-Банк" и изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконном присвоении денег аэропорта "Борисполь".

Наложен арест на счета коммерческих предприятий, которые были задействованы в проведении финансовой сделки.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщалось ранее, украинские правоохранители раскрыли преступную схему, в рамках которой руководство одного из госпредприятий присвоило 52 миллиона гривен государственных средств, выделенных стране иностранными партнерами.