Следствие разоблачило схему хищения 52 млн грн госсредств

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские правоохранители раскрыли преступную схему, в рамках которой руководство одного из госпредприятий присвоило 52 миллиона гривен государственных средств, выделенных стране иностранными партнерами, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Украины.

"К финансовым махинациям причастно руководство госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. Доказан вывод более 52 миллионов гривен, выделенных в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что на данный момент правоохранители задержали основателя оффшорной компании, через которую выводились средства. Правоохранители уже предъявили ему обвинение по статье "Присвоение средств", статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в середине марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке данных по хищению им 800 миллионов долларов. Ранее ряд СМИ со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина сообщил, что Турчинов якобы украл из госбюджета 800 миллионов долларов и вывел их в офшоры.