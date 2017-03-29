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    Общество

    Еще один российский генерал объявлен в розыск в Украине

    (обновлено: )12402
    В прокуратуре отмечается, что Роман Шедрин в 2014-2015 годах выполнял "обязанности заместителя министра министерства государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР и участвовал в ведении агрессивной войны против Украины".
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины заявляет, что главная военная прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору вооруженных сил РФ Роману Шедрину, он объявлен в розыск.

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    "Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации, генерал-майору Вооруженных сил Российской Федерации Р.Шадрину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 ("участие в террористической организации"), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 ("ведение агрессивной войны"), ч.1 ст. 438 ("ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением") УК Украины… Подозреваемый объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

    Прокуратура утверждает, что Шедрин в 2014-2015 годах выполнял "обязанности заместителя министра министерства государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР и участвовал в ведении агрессивной войны против Украины".

    Ранее Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении командующему 41-й общевойсковой армии ЦВО Вооруженных сил РФ генерал-майору Алексею Завизьону, он объявлен в розыск.

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