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    Российский генерал объявлен в розыск в Украине

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (385)

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    Прокуратура заявляет, что генерал-майор Алексей Завизьон в 2015 году выполнял "обязанности командующего 1-го армейского корпуса незаконного вооруженного формирования, так называемого "народного ополчения ДНР".
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении командующему 41-й общевойсковой армии ЦВО Вооруженных сил РФ генерал-майору Алексею Завизьону, он объявлен в розыск, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Главной военной прокуратурой командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майору А. Завизьону сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 УК Украины ("умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий"), части 2 статьи 28 части 2 статьи 437 УК Украины ("ведение агрессивной войны"), части 1 статьи 258-3 УК Украины ("участие в террористической организации")", — говорится в сообщении.

    Прокуратура заявляет, что Завизьон в 2015 году выполнял "обязанности командующего 1-го армейского корпуса незаконного вооруженного формирования, так называемого "народного ополчения ДНР".

    Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

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