Российский генерал объявлен в розыск в Украине

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении командующему 41-й общевойсковой армии ЦВО Вооруженных сил РФ генерал-майору Алексею Завизьону, он объявлен в розыск, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

"Главной военной прокуратурой командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майору А. Завизьону сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 УК Украины ("умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий"), части 2 статьи 28 части 2 статьи 437 УК Украины ("ведение агрессивной войны"), части 1 статьи 258-3 УК Украины ("участие в террористической организации")", — говорится в сообщении.

Прокуратура заявляет, что Завизьон в 2015 году выполнял "обязанности командующего 1-го армейского корпуса незаконного вооруженного формирования, так называемого "народного ополчения ДНР".

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.