КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Парламент Крыма на заседании в среду принял закон, согласно которому на территории полуострова запрещается громкое звуковоспроизведение, а также крики, свист, громкое пение и ремонтные работы возле домовладений ночью.

Согласно приятному документу "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики Крым", совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан запрещается в ночное время в период с 23 до 7 часов, а выходные и праздничные дни дополнительно с 7 до 10 утра и с 19 до 23 часов. Нарушителям грозит ответственность согласно закону об административных нарушениях республики в виде штрафа для физических лиц — от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей. Закон представлен прокуратурой Крыма.

К запретным действиям, согласно закону, относятся "использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе на автомобилях, а также крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; строительно-монтажные и ремонтные работы, сопровождаемые шумовым (вибрационным) воздействием".

Шуметь запрещается в многоквартирных домах и придомовых территориях, в том числе в зонах индивидуальной застройки. К запретным для ночного шума относятся также территории санаториев и пансионатов.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.