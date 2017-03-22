наверх
22.03.201711:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Крыму запретили ночное пение и работу перфоратором в домах

    (обновлено: )47
    Согласно принятому документу, шуметь запрещается в многоквартирных домах и придомовых территориях, в том числе в зонах индивидуальной застройки. К запретным для ночного шума относятся также территории санаториев и пансионатов.
    Дрель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Парламент Крыма на заседании в среду принял закон, согласно которому на территории полуострова запрещается громкое звуковоспроизведение, а также крики, свист, громкое пение и ремонтные работы возле домовладений ночью.

    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой
    фото из открытых источников
    "Рапунцель" из Крыма взорвала сеть двухметровой косой

    Согласно приятному документу "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики Крым", совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан запрещается в ночное время в период с 23 до 7 часов, а выходные и праздничные дни дополнительно с 7 до 10 утра и с 19 до 23 часов. Нарушителям грозит ответственность согласно закону об административных нарушениях республики в виде штрафа для физических лиц — от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей. Закон представлен прокуратурой Крыма.

    К запретным действиям, согласно закону, относятся "использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе на автомобилях, а также крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; строительно-монтажные и ремонтные работы, сопровождаемые шумовым (вибрационным) воздействием".

    Шуметь запрещается в многоквартирных домах и придомовых территориях, в том числе в зонах индивидуальной застройки. К запретным для ночного шума относятся также территории санаториев и пансионатов.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Владимир Лановой
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия