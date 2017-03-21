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    Крымский винзавод "Массандра" будет выпускать шампанское

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    Сейчас на массандровской винодельне в Гурзуфе идет созревание собственного игристого – вино будет готово летом. Это особый вид игристого - жемчужное, его приготовят из винограда "мускат белый".
    Шампанское
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Крымский винзавод "Массандра" собирается выпускать первое шампанское под собственной маркой, сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко.

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    "Когда-то "Массандра" славилась шампанским, так как в состав комбината входили предприятия, которые его производили. К примеру, "Новый Свет". Однако на нынешних мощностях завода игристые вина никогда не выпускались. Начать их производство – это одна из задач, над которыми работает наша команда", — приводит предприятие слова Павленко.

    По словам гендиректора, сейчас на массандровской винодельне в Гурзуфе идет созревание собственного игристого – вино будет готово летом. Это особый вид игристого — жемчужное, его приготовят из винограда "мускат белый".

    Кроме того, как отметила Павленко, уже весной шампанское под маркой "Массандры" сойдет с конвейера Севастопольского винодельческого завода. Работа виноделов двух предприятий началась еще в августе 2016 года.

    Как сообщалось ранее, ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки увеличены на 20% в Украине, соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны вступили в силу с 1 марта.

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