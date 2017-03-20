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    Сорока: из-за недофинансирования больниц многих препаратов просто нет

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    Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что директивы не смогут улучшить ситуацию с бесплатными препаратами в больницах.
    Лекарства
    RIA News Алексей Панов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В больницах должны рассказывать пациентам о бесплатных лекарствах. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун признает, что медицинские учреждения часто скрывают от пациентов препараты, купленные за государственный счет. А потом перепродают их в аптеке, которая часто находится в той же больнице, добавила Супрун. Поэтому Минздрав обязал эти медицинские учреждения информировать население о наличии бесплатных препаратов. Теперь они должны рассказывать об остатках лекарств на сайтах и ​​еженедельно обновлять эту информацию.

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    Добавим, что в прошлом году в Украине только 17% граждан, которые лечились в стационаре, получили лекарства бесплатно. Об этом свидетельствуют данные исследования "Индекс здоровья. Украина-2016". Остальные пациенты покупали лекарства самостоятельно. В среднем на лечение в условиях стационара Украинцы тратят 3000 грн.

    Нововведение прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

    "Действительно пациенты Украины имеют право знать, какие лекарства есть в наших учреждениях здравоохранения. Но я думаю, что просто какие-то директивные акты не смогут улучшить ситуацию. Дело в том, что система здравоохранения хронически недофинансируется. И даже если сейчас посмотреть на сайты, то мы увидим, что за многими позициями стоит ноль. Это значит, что этих препаратов просто нет", — отметил эксперт.

    Ранее директор Национального антарктического центра Украины Валерий Литвинов сообщил, что украинским ученым, работающим на полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, в ходе исследований удалось создать лекарство от рака.

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