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    На грани. Онкодиспансер в Одессе остался без денег и лекарств

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    О критической ситуации в областном онкодиспансере сообщил главврач Олег Лукьянчук. По его словам, в прошлом году на материалы и оборудование "было выделено 0%, на питание 15%, на медикаменты 7%".
    Одесский областной онкологический диспансер. Архивное фото
    slovo.odessa.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Одесский областной онкологический диспансер не в состоянии эффективно оказывать медицинские услуги населению из-за отсутствия средств: лекарства закончились, денег на закупку новых нет, заявил главврач учреждения Олег Лукьянчук.

    По его словам, департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации (ОГА) постоянно переносит закупку препаратов для химиотерапии и других медикаментов.

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    "Проблема — отсутствие средств. В прошлом году их выделили лишь в декабре, что не позволило провести тендеры. В этом денег нет из-за проблем с утверждением бюджета. Но даже если бюджетный процесс будет разблокирован, диспансер вряд ли ожидает благополучное существование", — сообщает "Думская" со ссылкой на Лукьянчука.

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    Он также сообщил, что в прошлом году на материалы и оборудование "было выделено 0%, на питание 15%, на медикаменты 7%".

    Ранее директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Игнатов заявил, что механизм расчета цен на лекарства абсолютно неприемлем для рынка. При этом он добавил, что страну ждет очередной искусственный дефицит лекарств.

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